音樂節突改日期地點演出陣容　議員倡補償旅客往宿機票損失

首次在港舉行、亞洲大型音樂盛事之一的「One Love Asia Festival」原定本月21至23日一連3日在中環海濱活動空間舉行。不過，大會突然宣布因天氣不穩而延期及更改地點，歌手安排亦有大調動，天后級歌手孫燕姿、徐佳瑩被換成香港歌手容祖兒、湯令山，Mirror成員，令已買門票的歌迷大失預算，已預訂機票酒店需要改期。

議員鄭泳舜對安排表示失望，指主辦單位延期的理由並不充分，應該提前準備雨天預案，而不是臨時改期、改地點。他續指，主辦單位雖已提供全額退款予歌迷，但認為部分海外歌迷專程來港看表演，應補償酒店和機票予他們，維持遊客對香港辦盛事的信心。

「One Love Asia Festival」原計劃演出歌手包括孫燕姿、田馥甄和徐佳瑩，又有羅志祥等。香港亦有多個藝人參加，門票早在4月中開售。但主辦單位周一(3日)稱因近期天氣不穩定，借鑑最近舉行的大型演唱會，所決定移至室內的亞洲國際博覽館舉行，日期亦押至6月29日至7月1日。

不過，由於孫燕姿、徐佳瑩及動力火車因活動改期而未能出席，主辦單位改邀容祖兒等取代。部分歌手亦更換表演場次等。