京滬直通車下周六改用高鐵　內地正籌備首發團來港

高鐵香港段下周六(15日)起逢周五至周一，新增來往香港西九龍站與北京西及上海虹橋的動臥列車通宵班次，車票昨午12時開售。旅遊界議員姚柏良表示，內地亦正籌備首發團來港，希望推動雙向奔赴。新安排下，京港、滬港動臥列車在逢周五至周一提供服務，認為屬很好的選擇。若這模式受歡迎或需求變大，期望平日會開加班次。

姚柏良認為，業界正積極推動高鐵遊，列車上旅客可欣賞沿途風景，行程舒適又準時，是非常好的體驗，尤其適合銀髮族及家庭出行。業界正積極籌備這類旅程，令旅遊產品更豐富，不擔心影響到過夜旅客。若交通接駁更便利，會吸引更多人來港，特別是較大型的交流團，相信最快在暑假就有效應。

縱橫遊常務董事袁振寧亦認同，新服務對長者等有一定需求。其他國家的長途列車旅遊，可長達4至5日或一星期，列車設有餐卡及娛樂卡，或有淋浴設施等。若旅程只得12個小時，觀光上難以配合，相信旅客經過一晚舟車勞頓，可能較想返酒店梳洗或休息，即時展開旅程會較辛苦。

袁又指，現時高鐵遊行程包括前往張家界或長沙，若行程多於6、7個小時，大部分旅客都會選擇搭飛機，加上香港飛往北京及上海的航班很密集，以高鐵代替的誘因減少。至於是否發展成旅遊產品，現時仍是言之尚早。