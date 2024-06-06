增9颱風新名「青馬」港人最熟悉　「鮎魚」等破壞力驚人須除名

香港又迎來颱風季節！天文台今日(6日)宣布今年最新熱帶氣旋名稱，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單新增9個新名字，包括「蜻蜓」、「青馬」、「道璣」、「坡鹿」、「阿穆丘」、「古莎莉」、 「核桃」、「沙布爾」及「浮蓮」，分別取代舊有名字「尼格」、「馬鞍」、「圓規」、「軒嵐諾」、「馬勒卡」、「鮎魚」、 「奧鹿」、「雷伊」及「康森」。

該批名字由聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會/世界氣象組織，轄下的颱風委員會於第五十六屆會議中通過採用。新名各有不同意義，相信「青馬」最為港人熟悉，取材自連接機場及市區的青馬大橋；「古莎莉」及「核桃」皆由韓國提出，古莎莉即蕨菜之意；北韓則提出「蜻蜓」。日本提出的「道璣」，則以星座名中時鐘座為原形。越南提供的新名「浮蓮」，是一種水生植物；花開呈紫色，全年開花。老撾提出的「坡鹿」，是一種被列為國際自然保護聯盟珍稀瀕危物種及老撾瀕危物種的型鹿類。菲律賓提供的「阿穆丘」，是位於該國高山省的一座山峰；由西太平洋島國、米克羅尼西亞提出的「沙布爾」，意為季風或雨季，與颱風的特性甚為貼切。

根據慣例，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。強烈熱帶風暴「康森」於2021年九月初吹襲菲律賓，造成20人死亡、33人受傷及四人失蹤，亦令當地約9,000幢建築物受損。颱風「圓規」於2021年10月吹襲菲律賓，造成43人死亡、5人受傷及16人失蹤，超過50萬人須要撤離。2021年12月吹襲菲律賓的超強颱風「雷伊」是自1961年以來首個在12月於南海出現的超強颱風。「雷伊」橫過菲律賓期間造成406人死亡及65人失蹤，超過1,200人受傷，經濟損失超過332億菲律賓披索。

熱帶風暴「鮎魚」於2022年4月為菲律賓帶來暴雨，多處出現水浸及山泥傾瀉，造成214人死亡及132人失蹤，超過200萬人受災。颱風「馬鞍」於2022年8月下旬吹襲菲律賓，造成3人死亡及4人受傷。而於2022年8月至9月吹襲南韓的超強颱風「軒嵐諾」是2022年北太平洋西部及南海區域最強的熱帶氣旋，「軒嵐諾」在韓國造成11人死亡及一人失蹤，超過5,000間房屋受損，經濟損失超過2,440億韓圓。超強颱風「奧鹿」於2022年9月吹襲菲律賓，造成12人死亡、68人受傷及五人失蹤。強烈熱帶風暴「尼格」於2022年10月下旬吹襲菲律賓，造成164人死亡、270人受傷及28人失蹤，超過200萬人受災，經濟損失超過131億菲律賓披索。

此外，「馬勒卡」因為在其他語言有不適當的意思而被除名。