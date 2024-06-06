疑瑪嘉烈無駁監察儀　57歲婦心口痛不治　死因庭裁死於自然

57歲家庭主婦2021年因胸口痛入住瑪嘉烈醫院，翌晨離世，其丈夫質疑院方沒有為她接駁心臟監察儀器。死因庭周一（3日）展開研訊，死因裁判官今（6日）裁定死者死於自然，死因是主動脈剝離帶心包積血。

死者潘玉玲生前是家庭主婦，生前患子宮內膜癌和高血壓，2021年12月4日下午送入瑪嘉烈醫院急症室，晚上轉至內科病房，翌晨不治，終年57歲。解剖報告指死於主動脈剝離帶心包積血。研訊中，死者丈夫質疑，妻子病牀旁設有心臟監察儀器，但院方卻沒有接駁。瑪嘉烈醫院時任內科駐院醫生則指，接駁儀器僅適用於心律不正、患急性心肌梗塞或神志不清的病人，由於死者不符合上述條件，因此毋須接駁儀器。專家證人表示，急性主動脈剝離罕見，容易致命。

死因裁判官接納報告結論，裁定死者死於主動脈剝離帶心包積血，並給予醫管局多項建議，包括若病人投訴胸口痛，而痛楚延伸至背部，醫護人員應提高警覺，考慮病人是否主動脈剝離帶心包積血。另外，醫生口頭處方藥物後，在切實可行下，盡快與病人會面。

案件編號：CCDI 1063/21