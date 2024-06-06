YouTube再有2淫片暫評III級未下架　另8條列II級不雅

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，從未收斂。東方傳媒機構(下稱「東方」)繼去年底後，今年初不遺餘力地就以上多個問題，分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，其中於5月24及5月31日(第17及18度檢舉)共舉報10條涉及色情及不雅的影片，淫褻物品審裁處今日(6日)公告今次檢舉的影片中，再度有兩條影片評為暫定類別第III類別(淫褻物品)，其餘8條則一律被暫評為第II類(不雅物品)。兩條第III類別影片均涉及女性裸露及血腥畫面，前者涉女性裸露身體血染身體疑似進行邪教儀式，另一影片則涉及男女與動物畫面，有蛇爬過女性身體，也有男人生咬活魚肉，場面似向魔鬼獻祭，令人毛骨悚然，惟兩條影片皆未下架。

東方於5月24日及5月31日，合共向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處檢舉10條不雅影片。當中5月31日的5條影片中，有2條影片被淫褻物品審裁處暫評為第III類別(淫褻物品)。兩段影片都涉及血腥畫面及宗教儀式，其中一條影片顯示數名女子披着長袍並裸露乳房圍着火堆進行儀式，有女子作勢咬向另一女子的頸項，其後她就口吐大量疑似血的紅色液體，並將血濺到自己身上，然後她對着火堆做着儀式，最後多名女子都滿身是血，行為怪異。

另一條第III類別影片則顯示一名半裸女子以女巫造型打扮，露出胸部，手持活蛇，其後讓活蛇爬過她的身體，包括乳房。其後有男子拿一條活魚生咬，並將染血的魚扔在地上，場面血腥駭人。男子其後用硬物重複拍打魚身致其糜爛，有鳥兒飛到並啄食魚肉，情景陰森恐怖，恍如邪教儀式向魔鬼獻祭。

至於當日的另外三條影片均被評為第II類(不雅物品)，包括多名男女做出包括模擬男士射精及自慰等意淫動作、赤裸男與裸女交纏並曾吻其乳房、男女交歡並涉綑綁女體加上虐待及濫藥場面。

而5月24日舉檢的5條影片，就全部被評為第II類(不雅物品)。第一條涉及女模兒拍攝裸照，影片多次展示她的下體等部位；第二條影片展示全裸女模特兒被人用麻繩綑綁後，被整個吊起來拍攝造型照；第3條影片女模特兒在開篷跑車及工業用剷車上拍攝裸照，做出不同撩人動作，惹人非議；第4條影片兩名性感長髮女郎穿着透視紅黑套裝拍攝，其後脫至半裸顯露胸部，其中一人坐在椅上，另一人則半跪並作勢撫摸對方的敏感部位，意識誘人及淫邪；最後一條影片展示一名年輕女模兒全裸坐在床上，拿着古董相機在玩弄，期間可見到她的胸部垂下貼着床單。

議員江玉歡指，部分影片以音樂節目等方式作包裝，容易造成誤導，而最重要的是電訊商加緊監管及箷選相關涉及不良意識及淫褻影片，一旦發現不符香港法例應主動將其在香港平台下架，而本港現時並無法例規管相關平台發布的影片類型，屬於一個相當大的漏洞，反之新加坡等地則已實施新例，專門規管市民上載到影片平台的內容，必須合符當地法律。