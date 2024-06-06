人才辦線上招聘會提供超過500個職缺　涵蓋如先進製造技術等高端行業

香港人才服務辦公室（人才辦）將與内地機構合辦線上招聘會，本港數間大型機構將參加。勞工及福利局稱，届時提供數百個高端及專業的職缺，有意者可通過網站線上參加。人才辦在去年首次舉辦類似招聘會，其表示反應良好，收到數千份申請。

人才辦發言人今日（6日）表示，將於下星期三（12日）與香港和內地招聘平台合辦「我在香港挺好的」線上直播招聘會，讓內地及亞洲其他地區有意來港發展的人才加深了解香港不同行業的發展機遇。

勞工及福利局局長孫玉菡將為招聘會致開幕辭。六間香港大型公私營機構將會參與招聘會，提供超過500個與人工智能、資訊科技及網絡安全、先進製造技術、生物醫學技術、航空、銀行、法律和人力資源等範疇相關的專業職位空缺。

招聘會將於6月12日下午2時30分在網上直播，有興趣人士可登入xjh.zhaopin.com/live/15861收看及參與，亦可參閱人才辦社交媒體了解活動內容。此外，人才辦網站（hkengage.gov.hk）提供香港各項人才入境計劃資訊，以及人才辦為來港人才提供的支援服務內容，歡迎有興趣人士參閱。

人才辦去年十月首次與保險業界合辦線上直播招聘會，反應良好，吸引約39,000人次收看，收到超過3,000份職位申請。