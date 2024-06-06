紅巴有望轉綠巴年內首線啟用　涉參與長者2元優惠計劃路線

紅色小巴近年無論牌價或乘客量均大跌，有傳媒指運輸署有意放寬「紅轉綠」限制，新計劃下署方將邀已參與長者2元優惠計劃的紅巴路線，如符合特定條件可招標直接轉綠巴繼續營運，毋須像以往般須重新公開招標路線。據知署方最快下月向首批約10多條合資格路線發信邀請，料年內有首條路線「轉綠」。

據運輸署數據，紅巴每日平均客量至今年3月底約14.7萬人次，較新冠疫情期間的3年，平均每日約18.4萬人次跌兩成；而領牌紅巴數目亦連跌5年，由2019年的1021輛，跌至今年4月底僅767輛。現時紅巴不能直接轉為綠巴，須將目前經營路線開放予重新招標，因而不少紅巴怕失原有經營權而未申請「轉綠」，過去亦未有紅巴路線直接轉綠巴經營。

運輸署回覆傳媒查詢時指，參與2元計劃的紅色路線營辦商須向署方提供營運資料，包括行車路線、收費及車輛調配等，運作模式與專線小巴大致相同，故認為可加快推動「紅轉綠」，早前諮詢時業界亦歡迎相關措施。署方正制訂獲邀條件及計劃細節，適時公布。據知署方上周與小巴業界開會介紹新安排，署方據路線持有人營運資料，評選出10至12條表現合格紅巴路線，獲邀初步條件包括現有路線為固定路線、業務須由有限公司持有等。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華預期，紅磡至旺角、旺角至何文田愛民邨、香港仔至旺角3條路線符合條件，獲邀機會高，相關線主亦願意轉型。他稱整體業界對新計劃反應好壞參半，部分寄望改用僱傭關係聘請司機，可令班次更可控。而轉綠後亦可駛入禁區及高速公路，有助拓客源。不過，亦有經營者或因不接受加價要申請、不可調線調動小巴等規管拒絕，料多涉非固定路線。