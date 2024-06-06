促盡早推私人延長工期付款審裁機制　議員望有更清晰執行時間表

為打擊建造業界「拖數」陋習，政府提交《建造業付款保障條例草案》，立法會已於上月29日首讀。港九勞工社團聯會和香港機電業工會聯合會今日(6日)與發展局代表會面時表示，歡迎政府提出建造業付款保障條例草案，期望能推動業界良性發展，保障各持份者。

勞聯立法會議員林振昇表示，建造工程常有發生臨時附加或突發項目，產生延長工期費用(俗稱VO數)，而草案建議私人界別工程的延長付款爭議在第二階段實施，經發展局局長列登憲報另行通知生效日期，促請政府應盡早實施涉及私人工程的延長工期付款爭議的審裁安排，並提供更清晰的執行時間表或目標。

周小松議員則稱，希望透過草案保障各層承包商的資金鏈，間接減少工友們被拖欠薪金的機會。另外，草案將引入處理付款爭議的審裁機制，認為審裁員應具工程相關背景，避免「行外人審行內人」，並須加強培訓更多具經驗的審裁員，以確保整個付款保障機制得以順暢有效運作。

另外，香港機電業工會聯合會主席張永豪指，憂慮或有害群之馬為逃避付款保障機制規管，把主合約拆分為多張不足規管門檻金額的合約，認為條例須確保有效避免上述情況發生。

電業承辦商協會會長翟兆基認為，住宅裝修的「拖數」和爭執經常發生，建議把住宅裝修納入保障範圍，亦建議就條例設立定期檢討機制。

《建造業付款保障條例草案》訂明，禁止「先收款、後付款」等不公平付款條款。又規定付款方須於法例指定時間30天內就付款申索作出回應，及一個月內付清款項。當出現付款爭議，申索方有權啟動審裁，雙方透過獨立審裁員解決爭議，如不滿裁決可提請仲裁，或法庭審議。如付款方沒有在限期前支付，申索方有權停工或減慢工程進度，但要先作出書面通知。不適用於金額少於500萬港元的建造工程合約，包括室內裝修、樓宇維修及商舖翻新等。