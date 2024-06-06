對校委會激發矛盾失去信心　港大校友聯署要求港府平息風波

港大校政風波愈演愈烈，續港府日前責令教育局介入事件後，多名港大校友及前校委會成員今日（6日）再向港府發出聯署，指對於近日大學校委會在未經與校長協商的情況下，訊速通過委任多位暫任副校長人選，再次激發校內矛盾，影響大學正常運作，令人深感憂慮，並對校委會主席王沛詩的管理能力失去信心，故修書陳情，希望身兼校監的港府高層果斷行動，早日平息風波。

簽署校友包括2011至2017年香港大學校務委員會委員及審計委員會主席黃啟民、2007至2016年香港大學校委會成員兼校董文灼非，以及校友羅羅范椒芬等8人。聲明中亦指出聯署成員中有多位前校委會成員，熟悉校委會的權責和管理層分工，形容校委會如同企業的董事會，角色應為提供戰略指引，但不會直接參與行政事務；又認為主席應有廣闊胸襟、見識及領導能力。而回顧港大過去歷史，多位前任校委會主席與校長亦能互相尊重，坦誠溝通，合作愉快，並同帶領港大達到的國際地位及成就得來不易，必須好好珍惜。

對於港大近日的風波，一眾校友認為假如政府默認校委會的決定，將造成政府通過委任主席操控大學，架空校長的印象，不利香港高等教育的發展和開放的國際形象。又希望港府高層作為校監應在此艱難時刻，履行法律賦予的職責，責令校委會主席盡快與校長協商，提出補救方案。