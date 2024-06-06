青年藝術展設3個展區　創作者宣揚壓力中求自我

很多成人都有看不懂、觸不到年輕人世界之感，有機構今日（6日）起在中環大館舉行《在這裏 為彼此 #HereWeAre 》主題展覽。該展覽設3個展區，展示青年藝術創作者的作品，讓參觀者可從中更容易了解及走近青年。展覽從今日起持續至16日在中環大館1座複式展室展出，開放時間為星期一至四早11時至晚8時，星期五至日以及公眾假期為早10時至晚9時。

3個區域的其中一區主題是「青年人，是誰不是誰？」，視像化地展現了各種與青少年有關的數據，亦展示了50位青年透過油泥塑像來表達「我心目中的自己」。「年輕藝術家」來自中學和大專學生、創意愛好者、基層家庭孩子，及少數族裔等等背景多元的年輕人。他們的作品不僅講述了個人獨特的故事，更同時反映了社會的多樣性，並展示青年仍處於可塑造的階段。

第二個展區是「張力中，你我也走過」則透過不倒翁藝術裝置，象徵社會中不同聲音和力量的碰撞，引領參觀者感受在日常中活中的壓力與反彈力，親身體驗青年人在成長和發展過程中的掙扎。最後，第三區域「為彼此，走下去」，展示多個3D打印陶藝創作，創作靈感源於13個青年單位的實驗故事，讓參觀者感受青年人踐行理想的追尋與熱忱。

出席活動的行會成員林正財表示，當今社會，青年面臨各種壓力和挑戰，他們需要的不單是物質上的滿足，亦有自我實現的需求。因此，建立一個更加包容和理解的社會環境，其實亦對他們的發展非常重要。此外，在6月7至10日及 6月15至16日還將舉行分享會多個青年單位將在不同時段現身展區與參觀者交流，分享他們從心動到行動的心路歷程；同時，明日還會在大館賽馬會立方舉辦研討會，匯聚了國際學者、本地專家及相關議題的踐行者，共同探討青年「職志發展」及「精神健康」等重要話題。