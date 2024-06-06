的士禮貌運動首日　觀塘不見禮貌大使　的哥指成效視乎司機

的士交通意外去年急升26%，濫收車費、拒載投訴亦大增。為此，香港的士業議會復辦的士禮貌運動，並於今日(6日)起至8月底聘請大學生擔任禮貌大使，逢周一、三及五駐守全港各區繁忙的士站。禮貌運動首日，銅鑼灣羅素街的士站今早就有禮貌大使在場，向乘客和司機派發宣傳單張和紀念品，並鼓勵司機除了保持良好的服務態度，以及主動了解乘客的需要並盡力提供協助。

不過，東網記者另外亦到了觀塘區視察，不少的士司機稱今日未見過禮貌大使，其中，司機劉先生指出，禮貌運動成效很視乎司機本身，他認為司機應做好自身的本分，「上咗車一定載到目的地，最多遲啲交更。」又指自己從事的士司機數十年從未收到投訴，亦已積下很多熟客。但他亦坦言行內司機「衰多過好」，不少行家「唔抵爭」，指「黑的」多數在蘭桂坊、山頂等熱點，甚至自己亦曾在山頂搭過「黑的」，事後亦有檢控該名司機，並成功入罪。

另一司機羅先生則表示，平時亦會保持禮貌，例如客人不熟路，到達目的地後亦會指路。但他承認部分司機的確有態度問題，他們主要在尖沙咀等遊客熱點「劏客」，且往往會「揀客」，拒載不合適的乘客。羅先生相信，如果業界能同心合力，減低乘客怨氣，會有助業界生意。

推出禮貌運動的的士業議會主席黃卓邦出席電視節目時表示，即使舉辦活動亦難以在短時間解決的士問題，而禮貌運動只是眾多改善業界服務措施之一，長遠亦要配合車隊管理制度等中長期的改善措施，才能有效從根本在管理模式來改善的士服務，甚至可以推出網約平台，將問題以科技方式徹底解決。