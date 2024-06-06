難融入在港生活　調查指20%尼籍青年被父母送回國

香港作為國際大都會，一直都有各國人士希望在港定居。但香港融樂會今日(6日)公布的一項調查顯示，尼泊爾青少年和年輕成年人在香港面臨着不少困難，如語言障礙、吸毒和社會歧視。融樂會就調查作出結論與建議，對於尼泊爾裔青年，應該做到融入而非放逐、提高尼泊爾學生的就業能力和教育水平、打擊吸毒和消除歧視。融樂會表示，通過實施這些建議，香港可以解決尼泊爾青年面臨的挑戰，創造一個重視多樣性和平等機會的包容社會。

香港融樂會向新界的一所尼泊爾學生學校發放並收回了268份有效問卷，受訪者年齡平均為22嵗。調查顯示，五分之一的尼泊爾青年被父母送回尼泊爾。送返這些青少年的原因包括家庭或經濟原因(40%)、希望在尼泊爾學習更多關於自己文化和教育的機會(16%)、被迫結婚(15%)以及個人問題，如行為問題和學業困難(13%)。並且有60.2%的受訪青少年認為這種「放逐」做法很常見。

融樂會表示，40%的受訪者認為語言障礙和缺乏教育支援是最大的問題。此外，15%的人表示擔心吸毒和受到不良份子的負面影響，而11%的人報告遭受種族主義、歧視和排斥。這些結果顯示尼泊爾青年在學習粵語和接受教育時需要針對性的支援。在被問及政府能否減輕尼泊爾青年面臨的問題時，24%受訪者表示希望重點放在學習粵語、提供中文語言支援、教育援助以及增加津貼和獎學金。此外，22%受訪者認為職業相關支援、就業培訓和招聘活動至關重要。這些建議凸顯了政府有必要盡快解決尼泊爾青年面臨的語言障礙和就業等挑戰。在尼泊爾青年中，吸毒是一個嚴重的問題，有12.6%的受訪者承認曾使用毒品，包括搖頭丸和大麻。令人不安的是，18%和52%的受訪者分別認為尼泊爾人吸毒的情況非常嚴重或嚴重。首次使用毒品的平均年齡為17.3歲，最年輕的報告年齡為12歲。

對此，融樂會提出建議，政府應該為尼泊爾父母和青年提供課程，促進他們融入香港文化並擁抱核心價值觀，並且在尼泊爾青年早期組織粵語沉浸式學習計劃，還應該採取緊急措施打擊毒品問題，斷絕毒品供應。應該建立針對尼泊爾個人的特殊計劃，促進健康、平衡的生活方式並培養友誼。此外，在面對歧視方面，還應該強調他們對香港社會的貢獻，這有助於改變刻板印象。至關重要的是，要促進接納，營造一個讓尼泊爾人感到受歡迎的環境，使其融入主流社會。