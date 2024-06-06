端午節期間港鐵加強列車服務　3天共增逾400班車

港鐵公司今日表示，將在6月8日至10日期間加強6條線路的的列車服務。

端午將至，連續3日假期預料會有不少市民、旅客有出行需求。港鐵公司今日(6日)表示，將在本周六起至下周一(8日至10日)，加強6條線路的的列車服務，包括港島線、南港島線、東鐵線、屯馬線、東涌線和迪士尼線。涵蓋全日不同時段，3日合共增加超過400班車。

港島線將於周六大部分時段以及其後2天的下午至傍晚時段加密班次，由約3至5分鐘一班車，加密至約2分半至4分鐘一班車。東鐵線方面，3日上午時段來往落馬洲至金鐘站的南、北行列車班次均會加密，包括往來落馬洲至上水站的班次，最頻密時約為8分半鐘一班車。

南港島線及迪士尼線亦會加強服務，方便市民及旅客到海洋公園及香港迪士尼樂園遊玩。南港島線全日大部分時間的列車班次，均會加密至約3至6分鐘一班車，而迪士尼綫則在上午9時至9時30分，以及晚上6時至7時2個時段，由10分鐘一班車加密至5分鐘一班車，便利進出樂園的乘客。

此外，港鐵還表示，預計長周末期間客流較多，呼籲乘客為行程預留充裕時間，而東鐵線羅湖站、落馬洲站及高鐵香港西九龍站會有額外職員協助乘客。港鐵會密切監察各鐵路線的營運情況，並與相關政府部門緊密聯繫，按實際需要適時調整列車服務。