中国海洋石油特約：股樓冇力市道殘　幸福感想高都難

港府振興市道未見成效，零售表現每況愈下，4月按年勁跌14.7%；民調指逾半人對香港前途無信心，幸福指標幾乎10項全跌。港官一味唱好，但市民向《東呼即應》反映，大眾的生活環境不是太好。有經濟學家認為，市場憂心西方制裁，呼籲政府在目前估值低購入香港股票，可以重振入市場信心。心理學家則提醒，市民勿把全副精神寄託到個別事項上，應多投放時間給家人朋友、興趣與運動。

有機構調查發現，不信任政府的受訪者達到39%，對香港前途沒有信心的更佔超過一半，是2020年8月有紀錄以來新高。受訪者對於10項社會幸福指標的評分，有9項比起去年呈現下降，包括免於恐懼、兒童快樂成長及享有政治權利。值得留意的是，生活無憂無慮排名最後，僅得分3.83，安居則為倒數第二。

《東呼》團隊落區訪問市民，黃小姐表示，若以5分為最幸福，僅會給約1至2分，主要原因是生活環境普遍不如之前，或是有很多不可抗力因素導致大家做事時都望而卻步，便不再如以前一樣自由。市民彭先生則稱，覺得不幸福的主要原因是現時生活艱難，生活成本過高。而年紀較小的市民評分較高，陳同學和鍾同學對幸福感給予4分，扣分項是主要在學習壓力上。

市民對前景失信心會影響幸福感。嶺南大學經濟學家何濼生表示，香港股市和內地股市估值都偏低，比其前景低很多，即前景不是那麼糟糕，但是估值像前景很差，在這種大前提下，只要有因素配合是很容易回升，估值低其中一個原因是中美地緣政治的關係，恒生指數內有很多都是中資公司，不知道哪一間會被制裁而影響生意，故就算本地投資者想買，也會有戒心。

何續指，曾呼籲政府買香港股票，政府購買可以重振入市的信心。其實恒生指數也有些升幅，現在已超過18,000點，升浪應該未完，現在應該是整固機會大一點。此外，香港消費還是比較疲弱，經濟確實是很低迷，2018年後跌多升少，儘管有升幅也未能抵銷過去的跌幅，所以現在經濟的規模，GDP還不及2018年，故市民信心比較弱。

臨床心理學家黃沛霖表示，香港人在評分中最低項目是無憂無慮，免於恐懼一項亦排到很後，在心理學角度來說，是因為存在不確定因素，包括經濟環境及樓市不好，大圍經濟模式改變，擔心就業、飯碗不保等，會導致很多憂慮和擔心。加上不少人在社交媒體發布不開心、擔心的事情，便會引致對未來的負面想法或預測；當中不少因素不可控，就會令人更加擔心和無助，出現負面情緒。黃認為，如果不可控制的就不要再想，把精神、精力集中在眼前可以處理及解決問題的事情，有不開心要說出來，但不能整天「放負」，只講不開心的事；減少憂慮和負面情緒困擾的時間。