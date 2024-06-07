上環廣福祠獲升格成一級歷史建築　原用作供奉客死異鄉亡靈　

落成168年，位於上環太平山街的二級歷史建築廣福祠，昨日(6日)獲古物諮詢委員會確認提升至一級歷史建築，東華三院對表示歡迎及感謝古物諮詢委員會與社會各界對該院的保育工作的再一次肯定。而東華三院目前管理5座法定古蹟及6座歷史建築，將透過不同導賞活動或講座讓市民認識更多廣福祠的歷史及文化價值。

廣福祠約於1856年落成，原為供奉在香港客死異鄉者亡靈的地方，又名「百姓廟」。由於華人普遍不習慣到西醫院治病，以及不欲在家中過世，廣福祠漸漸成為病重瀕危和去世華人停留之地。追溯歷史，當時大批華工獨個兒來港工作謀生，他們在港舉目無親，即使不幸去世也無人為他們祭祀，遺體也不會被運返故鄉，很多時只是草草埋葬在附近山邊了事。因此，義祠開始為這些不幸去世的華工殮葬及設置靈位，而祠內亦供奉「超度地獄眾生」的地藏菩薩。

義祠後來成為染上傳染病的華工聚集之地，很多死者及垂死病人共處一室，衞生環境惡劣。到了1869年4月，廣福祠發生「義祠事件」，當時署理總登記官李斯德 (Alfred Lister) 調查一名過境華工在義祠死亡一事，才令政府關注祠內的衞生情況，當局以衞生理由封閉義祠。政府為安頓義祠內的病人及遺體，促成東華醫院的成立，成為該院的發源地。

東華三院現時合共管理5座法定古蹟及6座歷史建築。該院成立後，廣福祠亦歸該院管理。至2017年該院為廣福祠進行大型復修，拆除廟前遮蓋物回復原貌。廣福祠現時仍是繼續為華人提供傳統習俗的參神場所，廟內更保存了一批珍貴文物，如牌匾、石碑、虎門等。

東華三院主席鄧明慧指，廣福祠見證了早期香港華人的生活發展，能夠獲升格成為一級歷史建築別具意義，並期望在不久的將來能夠進一步將廣福祠提升為法定古蹟。該院未來亦會繼續推廣該院屬下各個歷史建築的保育工作，及透過舉辦不同導賞活動或講座，讓更多公眾能認識廣福祠的歷史及文化價值。