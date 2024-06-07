房署收回22萬份公屋資產申報表　下周向未交表住戶發最後通牒

房屋署為打擊濫用公屋，要求居民提交資產申報。第二輪公屋入息及資產申報上月底結束，大約25萬住滿10年須要申報的富戶中，截至前日(5日)，已收到超過22萬份表格，佔總數大約88%，現時仍繼續接收表格。房屋署指下星期會向仍未交表的住戶發信，信中會表明再不交表將假定無意繼續居住，當局會根據房屋條例終止租約及收回單位。

房屋署署長羅淑佩在一個電台節目中指，若住戶有合理理由而遲交表格，例如有家庭成員外遊或工作未返港，或因住院未能交表，當局會酌情處理。然而，若住戶屢勸仍未交表，當局會上門提醒，包括留意相關單位是否無人出入，並認真檢視當中有何問題，偵查有無可疑地方，例如會否已經出境而未有回港。

羅淑佩強調，公屋並非住戶的資產，而是珍貴的社會公共資源，興建一間新公屋單位，需要90至100萬港元，收回濫用單位後就可出租予更有需要的輪候人士。而在收回表格之後，當局亦會與土地註冊處配對資料，確認住戶是否擁有物業，並會抽查資產入息申報，查看當中有無虛假，她強調若有人虛報將會被收回公屋，同時亦要面臨刑事後果。

另外，涉及全長者的公屋住戶，亦須於今年及明年10月申報是否仍住在公屋。羅解釋，部分長者已回鄉安老，有關情況需要處理，但資產申報方面，她不希望長者貢獻一生後因退休要經濟支持，最後要離開公屋，所以要小心處理。