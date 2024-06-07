3個冷卻塔退伍軍人桿菌濃度超標　涉觀塘工廈及太子樓宇

政府機電工程署今日（7日）公布，上月的例行巡查共檢測53個來自32幢建築物的淡水冷卻塔水樣本，其中3個樣本驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1,000千菌落的上限值，為自1月起首3宗案例。

3宗個案的冷卻塔分別位於觀塘啟興道2號太平洋貿易中心及油尖旺洗衣街223號。署方早前根據《公眾衞生及市政條例》，向擁有人發出「妨擾事故通知」，要求他們採取適當消毒措施。全部個案已完成消毒工作。

機電署提醒，妥善設計、操作及維修淡水冷卻塔可防止退伍軍人桿菌滋生。淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，應按照署方發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌滋生。

根據資料，退伍軍人桿菌存在於自然水源環境及人工用水系統，例如淡水冷卻塔；最適合的生長水活在攝氏20至45度。患者有機會因吸入由人工製水系統釋出的污染水點及霧氣，染上退伍軍人病；主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛和肌肉疼痛，潛伏期約為2至10天。在一般情況下，退伍軍人病並不會透過人與人之間的接觸或飲食而傳播。