啟德商場周末辦寵物領養日　市民可親身接觸兔子及爬蟲類

政府鼓勵市民領養不棄養，漁農自然護理署亦將明日(8日)起，一連兩日舉辦寵物領養日，連同多個動物權益機構，有意領養的市民可到場親身接觸有意領養的寵物，包括兔子及爬蟲類寵物，而市民也可透過參閱待領養貓隻的相片或影片而選擇領養貓貓。

主題為「Let’s Go! 寵愛旅程」的寵物領養日，明日起一連兩日在啟德AIRSIDE商場舉行，活動免費入場，合辦機構包括香港兩棲及爬蟲協會、香港兔友協會、愛護動物協會及保護動物慈善協會。活動期間，參加者可親身接觸待領養的兔子和爬蟲類寵物，也可參閱待領養貓隻的相片或影片。而活動亦設有動物福利機構分享環節、VR遊戲體驗、攤位遊戲、互動教育展覽、手作坊、即影即有拍照專區及彩繪攤位。主辦單位提醒，為免影響場內動物，市民請勿攜帶狗隻進場。

漁護署發言人指，一直鼓勵有意飼養寵物的市民透過動物福利機構領養動物，該署所接收由畜養人放棄飼養的寵物或無人認領的動物，若經獸醫評估為性情溫馴和健康狀況良好，將交由本署夥伴動物福利機構安排供市民領養。本署亦會為市民經夥伴動物福利機構領養的貓、狗或兔子提供免費絕育。