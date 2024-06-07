入境處宣傳外遊安全訊息　協助小組今年首5月接1382宗求助

入境事務處今年首次舉辦「領事保護宣傳月」，在外交部駐港公署的支持下，透過一連串的宣傳活動，向市民宣傳國家領事保護及外遊安全的訊息。入境處處長郭俊峯等官員出席活動啟動禮致詞時指，領事保護是香港外遊市民最堅固的屏障，外交部駐各地的領事會為在外地遇到困難的香港市民提供協助。而入境處的24小時求助熱線「1868」亦已增設WhatsApp、入境處手機應用程式、微信和聊天機械人等6種方式，方便在外地有需要求助的港人。

「領事保護宣傳月」為期一個月，期間會舉辦一連串的宣傳活動，協助市民了解涉港領保政策和工作，提高安全防範意識和能力。宣傳活動包括在香港國際機場及全港各區舉辦「領事保護巡迴展覽」、參與在6月13到16日於會展舉行的國際旅遊展及舉辦講座。活動又同步推出以領事保護為主題的網上虛擬展覽，以及聯合製作加強版本的「安全出行 領事保護 話你知」宣傳動畫等，方便市民隨時了解相關資訊。

助理首席入境事務主任 （國際協作）蔡宇飛表示，入境處「協助在外香港居民小組」去年共接獲3,035宗求助個案，相比前年的 1,679宗，大幅上升80%。今年頭5個月，小組共接獲1,382宗求助個案，超過一半是遺失旅行證件，預計今年全年將會接獲約3,300宗求助個案，較去年增加10%。

他又提到，入境處WhatsApp求助熱線去年4月推出，而微信求助熱線亦於今年3月上線。截至上月31日，小組透過這兩種求助方法共接獲超過1.1萬宗查詢，當中不足10%與求助有關，其餘查詢均與申請身份證、簽證或旅行證件等入境處服務相關，呼籲市民不要濫用求助熱線。

隨着暑假來臨，港人外遊高峰期將至，蔡宇飛提醒，市民出發前可透過「外遊警示制度」，了解不同地方安全形勢及出入境規定，亦應準備旅行證件和辦妥簽證，並備存數份副本分開放好，以備不時之需。外遊期間，應與親友保持聯繫，參與各類活動時，亦需注意人身安全。至於有意自駕遊的人士，他呼籲要留意當地交通規則，注意行車安全。