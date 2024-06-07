啟德體育園青年運動場明年啟用　草坪鋪設完成天然草佔95%

啟德體育園將於明年上半年啟用，園區內各設施陸續落成，當中可容納約5,000名觀眾的啟德青年運動場，近日完成鋪設草坪工程，未來除了支援各體育總會、學界和其他持分組織推廣體育發展外，亦會安排適當時段向公眾開放進行緩跑活動。而設計團隊在草坪鋪裝工作上，選擇了天然及人造混合系統作為啟德青年運動場的草坪。

是次草坪鋪裝工程是全港首個公眾運動場，採用國際廣泛應用的「即鋪即用」（Lay and Play）技術，確保草坪系統及相關設施符合世界欖球協會（World Rugby）和國際足球協會（FIFA）等國際標準。 草坪事先於珠海苗圃種植，經收割後即日運到啟德青年運動場鋪設。草坪系統的下方，由快速排水、自動灌溉等多個地下結構層組成，確保草坪健康生長，同時提升園區的環保效益，能配合不同體育賽事及社區活動的需要。

啟德青年運動場的混合草坪由約95%百慕達草組成，餘下少於5%是人造草纖維。混合草坪能提升球場在不同天氣條件下的耐用性和耐磨性，使其能夠延長比賽季節。此外，啟德青年運動場在設計階段已在球場周邊地底，安裝了雨水收集系統，優化草坪的維護和灌溉。

在啟德青年運動場草坪系統完成安裝後，其他同樣符合國際標準的場地設施如田徑賽道、球場燈及相關設備將陸續完成安裝及進行測試，而整個項目工程亦已進入最後建設階段，預計啟德體育園的主要設施可於2024年年底落成，並開始進行各項測試活動。待檢視試業活動及各項測試滿意後，啟德體育園將於2025年上半年啟用。