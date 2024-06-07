房署擬調查「何伯何太」個案　關注新入伙公屋多名車　

第二輪公屋入息及資產申報上月底結束，房屋署收到超過22萬份表格，佔須作申報的25萬名住滿10年的公屋富戶約88%。署方表示，在本輪申報開始後已有超過1200戶交回單位。有關單位經執修後，可作重新分配。

房屋署署長羅淑佩於電台節目中表示，如果當局得知有公屋住戶在內地持有資產及物業等，會向內地核實。她提到，由於與內地部門確認後，發現有公屋住戶資產超標，現時已收回合共9個單位。至於早前備受關注的「何伯何太黃昏戀」事件，羅表示，兩名涉事人相當高調，受到社會關注，政府必定會進行調查，有關工作亦已開始。

另外，羅又表示，房屋署將全方位打擊富戶濫用公屋，除要求住戶申報外，亦關注公屋戶擁有名貴汽車以及中港牌的問題。經署方巡查及收到舉報後，已掌握有問題個案資料，部分已納入本次需申報的富戶範圍。

另外，東網及東方日報早前報道過公屋停車場泊滿名車問題，發現新落成公屋屋邨停車場內，泊有保時捷、奧迪跑車等名車以及有中港牌車輛，懷疑有人瞞報資產。羅淑佩就指，皇后山邨入伙不到兩年，但有住戶被指擁有名車或中港牌；將會對有關住戶進行調查，並檢視是否有個案涉及虛報。