質疑未保障小業主權益　議員籲維持非指定地區80%強拍門檻

為加快市區舊樓更新步伐，政府提出《2023年土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案》。相關條例草案委員會今（7日）進行討論，議員狄志遠前去信條例草案委員會，表示將會在草案恢復二讀時提出相關修正案，建議維持非指定地區的80%強制售賣門檻不變，不過當局表示樓宇老化是全港性問題，「非指定地區」同樣存在一定數目的老舊和失修樓宇需要重建；當局亦希望修訂條例草案生效日期，但遭議員斥「行政當局當立法會完全跟佢懿旨安排我地嘅工作、日程」，做法並非適當。

狄志遠早前去信條例草案委員會，表示草案建議將樓齡達60年或以上但少於70年、位於非指定地區的私人樓宇的強制售賣門檻，由目前的80%降至70%。狄志遠認為此舉將令更多非指定地區的舊樓被納入強制售賣的範圍，大大增加小業主被迫售賣物業的風險，有關修訂將嚴重損害小業主的利益，應予以重新考慮。但他指，在制定重建政策時，必須平衡社會整體利益與小業主私人產權，建議應維持非指定地區的80%強制售賣門檻不變，以保障小業主的合法權益。就有關情況，本人將會在草案恢復二讀時提出相關修正案

發展局常任秘書長何珮玲回應指，樓宇老化是全港性問題，她指截至2022年年底，全港合共約9600幢樓齡達50年或以上的私人樓宇中，約5200幢是位於「非指定地區」及約6500幢就公用部分獲發強制驗樓通知的私人樓宇中，約3100幢是位於「非指定地區」。因此她表示雖然個別「非指定地區」的老舊樓宇數目及樓宇維修狀況顯示該等地區的整體重建迫切性不及「指定地區」，但「非指定地區」同樣存在一定數目的老舊和失修樓宇需要重建。

狄志遠表示，重建資源有限，而指定地區已有4000幢樓宇，在未有保障小業主權益的情況下，質疑是否要降低非指定地區的門檻。

另外，條例草案原本指明「本條例自發展局局長以憲報公告指定的日期實施。」不過，政府指根據最新進展，《條例草案》可望於暑假休會前獲立法會通過，若沿用原先建議的生效安排，憲報公告會在暑假休會後才刊登，而獲通過的《條例草案》最早會在2024年12月初生效。因此為了盡快落實優化和精簡的強拍制度，政府指條例草案希望在7月17日恢復二讀辯論，並自2024年10月1日起生效。

不過議員盧偉國表示，政府不應該假設大會在7月下旬休會前通過條例，詢問如出現其他事務、議員反對如何。何表示是次做法是參考過去做法，而修正案建議形式讓大家考慮，強調如用憲報公告的形式，條例可能要在年底才實施。

盧指生效日期的前提假設立法會會在指定時間通過條例，但行政當局不能假設立法會形式，斥「行政當局當立法會完全跟佢懿旨安排我地嘅工作、日程」，做法並非適當。何最終表示明白議員意見，並不會在生效日期作出任何修訂。

圖說

為加快市區舊樓更新步伐，政府提出《2023年土地(為重新發展而強制售賣)(修訂)條例草案》。