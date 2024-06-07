涉隱瞞財務狀況借「財仔」　擬聘律師申押後　男警續准保釋

執法人員於去年底在天水圍區以涉嫌欺詐拘捕一名24歲男警，指他於去年6月的兩周內向3間財務公司申請貸款時，隱瞞其個人財務狀況，案件涉及款項共105萬港元。經諮詢法律意見後，該名男警被控3項欺詐罪，案件今早(7日)在東區裁判法院再提訊。辯方申請再把案件押後至7月22日，以等待被告聘請私人律師。裁判官最終批准押後，被告續准保釋，但表明下次將聽取答辯。

被告廖健良（24歲）在控罪書上並無填寫報稱職業，據悉為一名警員，現已被停職。廖被控3項欺詐罪，指他於2023年6月14日與23日之間，在香港藉作欺騙，即分別在向眾安銀行有限公司、歐力士財務服務香港有限公司及安信信貸有限公司作出個人貸款申請時，虛假地向該3間公司提供聲稱完整及準確的內容及資料，意圖詐騙而誘使該3公司職員作出作為或一系列作為，即批准上述貸款申請及分別批出40萬港元、25萬港元及40萬港元的貸款予廖，而導致他獲得利益或導致該3間公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

警員涉及各種罪行過往時有發生。去年6月5日凌晨，一輛私家車則沿旺角道東行，當駛至彌敦道及旺角道交界時，該輛私家車懷疑撞到沿彌敦道北行的一輛的士，的士其後懷疑失控撞毀約2米鐵欄及撞倒一名43歲女途人，另一輛的士則疑收掣不及撞向該輛私家車。執法人員於同年11月22日拘捕該名28歲男私家車司機，他被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，被捕男子為一名休班警員。

去年7月26日下午，執法部門接獲屯門屯隆街一店舖職員報案，指一名女子疑從上址盜去一些總值約160港元的貨物。人員接報到場，經調查後，該姓黎(39歲)女子涉嫌盜竊被捕。被捕人為一名休班警員，已被停職。

案件編號：ESCC 2946/2023