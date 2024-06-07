憂社工註冊局互選代主席造就「改動」機會　當局稱機會甚微

政府打算「撥亂反正」，早前提出重組社會工作者註冊局的建議，立法會一個委員會今日(7日)完成相關條例草案的審議程序，將在下月3日的立法會大會中恢復二讀辯論。有議員質疑重組後的註冊局，代理主席由委員互選產生，做法跟行政長官委任正、副主席的安排存在衝突，擔憂會予人機會「做一些不該做的事」；有議員建議借鑑區議會主席由民政事務專員兼任的做法，由處長級官員做代主席。當局指正、副主席雙雙缺席會議的情況非常罕有，況且將來的註冊局跟現時的註冊局完全是兩回事，議員不必過慮。

相關委員會今日主要是審議《2024年社會工作者註冊(修訂)條例草案》的3個修正案，分別是重組後的社工註冊局，其正、副主席均由行政長官委任；註冊局成員宣誓需官員在場監誓；觸犯危害國家安全罪的人士，終生不能做社工。議員陳沛良留意到有條文指，若正、副主席均不在席，註冊局成員可以憑互選方式，選出代理主席。他質疑此舉同行政長官委任正、副主席有衝突，詢問當局代主席的人選可否由註冊局主席提名，只要行政長官備案就可以執行，以簡化手續。

議員李世榮則指，召開會議按理是迎合主席的時間，且應事先同副主席有所協調。儘管正、副主席皆缺席的機會好微，可是一旦有此情況，擔心由互選產生的代理主席會把握主持會議的機會「改動好多嘢」。議員張宇人主張借鑑區議會做法，由民政事務專員兼任代主席，若正、副主席都沒有現身，就由處長級官員做代理主席，如此大家都會放心。

勞工及福利局局長孫玉菡回應指，只有在正、副主席皆無法現身，但又急需召開會議的情況下，才會互選一位代理主席來主持會議，況且代理主席能否藉一次主持會議的機會，而做一些不該做的事，可能性甚微。如果連代理主席都要行政長官委任的話，恐怕會費時失事，事關委任過程很漫長。他又強調將來的註冊局同現時的註冊局，完全是兩回事，指註冊局在重組後講求多元和均衡參與。若真出現要由互選產生代理主席的情況，亦相信每一個委員都會遵循條例精神、維護公眾利益，大家毋須擔心。