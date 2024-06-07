兩項欺詐罪罪成判監6年半　前警司陳凱港不服上訴

警司陳凱港涉嫌於2019年連同曾任總督察的前同袍，欺騙按揭貸款逾2,630萬港元。經審訊後，陳凱港被裁定兩項欺詐罪罪成；其前同袍則一項欺詐罪成，另一項則脫罪。 陳凱港被判監6年半、前同袍則被判監禁5年。據司法機構文件顯示，陳凱港不服定罪及刑期，並於上周四（5月30日）向上訴庭提出上訴。法庭現時尚未就案件排期作聆訊。

兩名被告依次為無報稱職業的陳凱港(50歲)及報稱商人的汪浩毅(49歲)。陳於案發時為警司，汪是陳在警校受訓時的同學，汪曾於警隊任職但案發時已離職。陳凱港的代表律師於審訊時曾指，曾出版著作，並以「haba sir」之名售賣產品，屬公眾認識的人物，沒有刻意隱瞞警察身份。但法官並不認為陳是一般公眾認識的人物，如沒有相關文件證明，作審批的職員並不會知道他是警察，最終裁定他罪成。

2人被控於2019年5月17日與11月4日之間，藉隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向東亞銀行有限公司表示，陳於2019年7月至11月期間受僱於出眾資本有限公司，並接受逾24萬港元月薪。兩人亦被控在同年5月17日至12月27日，連同陳凱俊隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，接受逾24萬港元月薪。兩間機構最終分別批出兩筆貸款，涉及2,154.9萬港元及480萬港元。

案件編號：CACC 111/2024