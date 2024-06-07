受僱把風協助兩男爆格電器舖　女子認罪被判囚19個月

粉嶺帝庭軒商場一間電子器材店於3年前遭人爆格，並損失電子產品逾30萬港元。執法人員其後拘捕多名涉案人士，當中包括一名涉於案發時負責把風的女子。該名女子早前於區院承認一項入屋犯法罪，今(7日）被法官葉佐文判處監禁19個月。葉官指被告夥同他人犯案，且只能起回部分財物，案件有加刑因素。

被告黃穎筠（43歲）被控於2021年3月29日，侵入粉嶺帝庭軒商場店舖「電器之家」，偷竊8部平板電腦、62部手提電話 、一部手提電腦及3,000港元現金，總值29.2萬港元。據庭上透露，被告另涉及一宗販毒案，早前被判囚約4年5個月，她於今年3月已服畢刑期。

案情指，案發當日涉案商舖的職員發現按鈕箱蓋被撬，櫃枱曾遭搜掠，並損失控罪所指的物品。據閉路電視紀錄顯示，女被告與另一名男子於當日凌晨約4時離開天水圍的住所。約1小時後，該男子再與另一人數次進入涉案商場並在該店舖搜掠。事後女被告帶同手推車返回住所地下，與另外兩名同犯從不同入口進入。女被告被捕後於警誡下稱獲邀加入行劫，但只負責在店外把風。她又稱曾應要求嘗試出售贓物。最終警方在另一間店舖尋回其中49件贓物。

案件編號：DCCC 232/2022