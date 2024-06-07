YouTube鹹片不絕　東方第19度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，充滿血腥及暴力的色情影片揭之不盡，東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現以下5條YouTube音樂影片，有大量裸露、意淫及血腥片段，東方今(7日)致函警務處、電影報刊及物品管理辦事處，以及立法會作出檢舉及投訴，敦促嚴肅跟進事件。YouTube無王管問題久久未解決，今次已是東方19度致函當局檢舉，惟淫褻物品審裁處亂評級之餘，早前被評為III級的影片又至今未下架。

第1條影片是有巨蟒爬裸女片段的音樂影片，首先是搖滾樂隊表演，鏡頭一轉是男主音坐在房間唱歌，之後更有一名赤條條的女子出現，手腳流血，有白紗布包裹，身上有一條巨蟒纏身。期間，男主音在她身旁打爛結他，巨蟒爬勻裸女全身，包括胸部及陰部，全部無打格，最後男主音在房間內全身浴血，狀甚恐怖。第2條影片是女歌手進入派對房間，赤裸上身的女侍應開門，然後一對男女濕吻，互相撫摸，多名女子更脫去上衣在地上滾動。片中男女在飲酒、紋身及濫藥，迷迷糊糊，意識不良。

第3條影片是以第一身鏡頭拍攝，主角飲酒及濫藥後對女子毛手毛腳，之後與一名性感女子開房發生性行為，女子赤裸上身為他口交，之後脫去內褲性交，最後一幕交代從鏡中可見主角是赤裸上身的女子。第4條影片是恐怖血腥音樂影片，一名女子晚歸時疑被人跟蹤後迷暈，之後有人進行血包交易，又有人在浴缸內倒滿鮮血。一名赤裸女子步入浴缸浸在鮮血中，又不斷舔血。最後第5條片亦是恐怖音樂影片，男歌手邊唱歌邊吐血，雙眼反白，背景的牆壁滿是鮮血。一名女子被困在房間，一時赤裸下身露出陰部，一時全身赤裸被繩綑綁，滿身傷痕及鮮血。

至於淫審處將東方於5月24及5月31日檢舉的10條淫片中的其中兩條，評為III級，惟涉事片段遲遲未下架。立法會議員楊永杰認為，現行對YouTube等大型企業發布色情物品的罰則太低，直言：「最少可能要加到1,000萬港元。」明光社高級項目主任(性教育)張勇傑則認為，要讓年輕人懂得分辨，YouTube色情影片內容往往與現實道德標準完全相反。