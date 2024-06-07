破今年第5宗大型海路走私案　檢電子產品及廢料　貨值8000萬

本周二(4日)，海關透過情報分析及風險管理，鎖定2個可疑的出口貨櫃，該些貨櫃均原定經遠洋船送往馬來西亞，並分別報稱載有鋁材和銅合金。經關員詳細檢查後，從目標貨櫃檢獲大量未列艙單貨物，包括不同類型的電子零件和電子產品，例如新的集成電路、電容器、LED燈飾等，另有一些舊的顯示屏、底板和其他電子廢料，估計貨物總值約8,000萬港元。

根據調查，涉事貨櫃寄貨人是香港同一間物流公司，至於收貨人則為馬來西亞2個不同地址。案件仍在調查中，正循貨物來源等多方面展開追查，不排除稍後有涉案人士被捕。

調查人員指，案中檢獲的新電子產品和零件，如果被成功偷運至目的地，估計需要支付5至10%進口銷售稅；至於舊的電子廢料要運往馬來西亞，需要獲得當局批准，香港的環保署才會發出許可證，不排除有資源回收公司為了逃避許可證制度的規管，選擇鋌而走險。

人員續指，本案是海關在今年偵破的第5宗案值超過5,000萬港元的大型海路走私案。走私分子一向會不斷改變走私模式和渠道，採用貨櫃形式屬其中一種常見手法，企圖「一次到位」，減低風險。此外，海關亦留意到案中的走私貨物被虛報為金屬材料，由去年至今，海關共破獲9宗手法相類似的走私案。由於金屬材料是常見的進出口貨物，估計走私分子是認為以含糊的形式進行申報，可以減低海關的警覺性。