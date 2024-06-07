合謀掩護式投標呃政府資助　審裁處令各方罰款共逾130萬元

競爭事務審裁處今日（7日）對一宗合謀案件發出命令，涉案者申請遙距營商計劃（D-Biz）政府資助的企業，提交資訊科技方案的報價時參與合謀行為，涉嫌在疫情期間的政府資助計劃投標時，以掩護式投標等行為合謀定價騙取資助。該事件屬首宗有關政府資助計劃的合謀案件。

競爭事務委員會對此表示歡迎，競委會行政總裁畢仲明表示，這宗案件是本港首宗濫用公帑的合謀案件。與此同時，這案件亦包含了其他多個「首次」，包括首次利用數據篩選識別出可疑的投標模式，顯示當中可能存在反競爭行為和首次成功與公營機構合作，利用香港生產力促進局提供的資料及數據作篩選分析，確立理據控告涉案人士。

競委會與達成和解的各方早前共同向審裁處申請，以解決這宗訴訟，有關命令是審裁處根據該共同申請發出。達成和解的各方包括Multisoft Limited、數科集團控股有限公司、大碼頭企業有限公司及貴族護老院有限公司（BP/Noble）、KWEK Studio Limited（KWEK）及KWEK的董事兼股東鄧威俊。在此共同申請中Multisoft Limited、BP/Noble、KWEK及鄧威俊承認於2020年5月至2021年9月期間，向申請D-Biz的企業提交資訊科技方案的報價時合謀定價、編配顧客、圍標及／或分享影響競爭的敏感資料，並願意承擔法律責任。

審裁處今日頒令有關各方須支付罰款，Multisoft Limited須支付119萬港元罰款、BP/Noble支付9萬港元罰款及鄧威俊支付3.2萬港元罰款。審裁處亦頒令Multisoft Limited、BP/Noble及KWEK須支付競委會的調查費用，而所有達成和解的各方均須支付競委會的訟費。此外，審裁處亦頒令取消鄧威俊在任何公司出任董事的資格，為期2年。