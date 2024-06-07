財會通過60億元撥款　設立生命健康研發院資助計劃

為加強支援香港的生命健康科技研究及發展活動，以鞏固本港在此領域的策略優勢。政府向財委會申請60億元推行「設立生命健康研發院資助計劃」，以資助本地大學設立生命健康研發院，促進跨院校／機構和跨學科的合作，並獲得通過。有議員指創科局近日多次來立法會申請撥款，詢問計劃有否績效指標，亦有議員質疑如項目進度及表現未如理想或違反任何資助條件，以往已經發放的資金不能追回。

政府計劃建議的60億元新承擔額，是資助計劃的總開支上限，應足以資助不多於3所生命健康研發院最多10年，2025/26、2026/27、2027/28、2028/29，4個年度的估計現金流分別為18億元、18億元、3億元、21億元。

有多位議員詢問計劃有何KPI。議員林振昇表示，局方目前指研發佔本地GDP1%，希望經過這些撥款後，佔比應該要上升，又詢問如果項目最終未能成功，大眾會否覺得「揼錢落咸水海」。政府指，如生命健康研發院的推行進度及表現未如理想或違反任何資助條件，政府會保留停止提供資助、在嚴重個案終止協議，以及要求該所生命健康研發院退還已發放款項的權利。林詢問政府什麼情況下會覺得未如理想。

創新科技及工業局副秘書長李國彬表示研發過程中能夠培養人才，相信培訓人才留在香港相信也是香港的得着，而每個中心都有董事局監察工作，期望會有獨立的科學委員會邀請相關專家進行評審，亦要定期向創新科技署提交報告，又指如果在10年期間，個別中心需要調整研究項目，取得得到委員會同意後亦會盡量考慮。

創新科技及工業局副秘書長鄭嘉慧表示，預計研發院成立初期，需要比較大的現金流，而中段時間是穩定的營運期，待財委會批准撥款後，會邀請大學提交申請，需要詳細交代每年需要的資金狀況，而研發院預計需要有自己的董事會，負責院校會有人密切監察運作，創新科技署也會成立秘書處，定期向研發會索取年度報告、審計報告等。

鄭表示，今次投放的資金比較多，預期會分階段發放，不會一次性給予大筆資金，而研發院需要向政府及督導委員會提交計劃，如研發院現出現狀況，相信政府有足夠空間減少公帑的浪費。不過該說法遭議員尚海龍質疑是否以往已經發放的資金不能追回。

議員譚岳衡詢問命健為何不集中資源設立一間生康研究院，而是3間，而60億元分階段使用，詢問第一第二階段有沒有預期的階段性成果。創新科技及工業局局長孫東表示8間院校馬上要遞交計劃書，目標為不超過3間，而大的項目投入，每年機構均需要提供年度報告，如提供研究數量、參與學者數目、發表文章、專利情況、專利收入等。