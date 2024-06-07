香港故宮展出明朝畫家名品　3個單元展現創作歷程

香港故宮文化博物館專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：故事新說──故宮博物院藏明代人物畫名品」第三期於6月5日開始，展覽持續至9月1日。本期的重點藏品包括戴進的《洞天問道圖》、仇英的《職貢圖》、杜堇的《題竹圖》，後兩幅畫更是國家一級文物。此次第三期展覽總共分為了3個單元，分別是富麗與野逸、古意與風雅及世俗與奇變。大體按照朝代的早、中、晚期劃分，展示宮廷畫家、文人畫家和職業畫家的藝術成就和創作歷程。

戴進字文進，明朝時期浙派的開創者。其創作的《洞天問道圖》畫作構圖繁中有序，畫作剛勁卻不失秀潤，可見其對不同筆法的嫻熟運用。而此幅《洞天問道圖》更是其中晚年創作鼎盛期的精品。仇英字實父，其畫技精湛，更是「吳門四家」之一。這幅《職貢圖》描繪了古時外族向中原王朝朝貢的場景。畫家將400多位使者有序的組織在青山綠水之間，人物服裝各異，畫家更是將人物、山水、動物刻畫的十分細膩，是為仇英的巨製。杜堇字丹徒，其所畫的《題竹圖》描繪了蘇軾正在竹子上寫詩的場景，畫中人物細緻，就連人物所穿的長袍也刻畫的十分優秀，畫面右上角還有其自題的詩句，詩畫相應呼應其所畫的竹子主題。

本次展覽將分為4期，每期歷時3個月。此次展覽也是香港首個中國古代人物畫展。展覽從故宮博物院珍藏的繪畫瑰寶中精選了81套（97件）明代人物畫珍品，涵蓋約60名明代畫家的存世作品，當中14套（16件）為國家一級文物。目前展覽正在舉辦中，位於香港故宮博物館的展廳4。