歐國盃期間投注額料倍增　20%受訪者未成年已賭波　

歐洲國家盃下周揭幕。團體今日(7日)發布調查結果，顯示有10%受訪者將參與歐國盃投注，當中30%高中及大專院校受訪學生預料賭波次數會比現時多，有受訪者表示投注金額高達10萬元。曾參與賭波的受訪者中，高中生高達60%，整體40%高中生並不知道外圍賭博有犯法風險。負責調查的東華三院社會服務科表示，家長應以身作則，與子女坦誠溝通，如有需要可向平和坊或戒賭熱線求助。

東華三院平和坊於今年3月至4月期間，收集了751名15歲至30歲就讀本地高中及大專院校的學生。調查發現，12.5%受訪者有賭波經驗，當中19.7%在未成年時已經開始賭波。此外，約30%受訪者預計在歐國盃期間，賭波的次數比現時多，而且投注金額的中位數為300元，比日常每月賭波金額高3倍；更有受訪者表示歐國盃期間的投注總額將會高達10萬元。

至於受訪者參與賭波的原因，包括是44.2%「睇波時更投入刺激」，其次為28.6%「解悶」，第三是27.3%「支持心儀球隊」。當中亦有不少受訪者因為一些賭博迷思，例如「大型比賽容易贏錢」及「自己能分析賽事及預測結果」而投注。

調查亦發現有3.5%的受訪者曾參與外圍賭波，他們最常用的投注方式為透過手機應用程式投注及網頁投注。曾賭波的受訪者當中，高中生參與外圍賭波更高達61.5%，百分比遠高於大專生。