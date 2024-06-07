平機會推媒體處理精神健康新聞指引　倡平衡報道減少歧視偏見

平等機會委員會（平機會）今日（7日）公布《媒體處理精神健康新聞指引》（《指引》），平機會表示，該《指引》旨在供媒體工作者參考，此外也希望借助媒體的社會影響力，加深大眾對精神健康議題的認識。同時，平機會還希望媒體在報道有關精神健康議題時能盡量準確，避免籠統概括事件和精神病患者的情況。

平等機會委員會主席林美秀表示，媒體在塑造公眾的認知和態度上，擔當非常重要的角色。因此希望通過媒體影響力，讓大眾對精神健康能有相應的認識並建立正確觀念，從而減少對有精神健康需要和復元人士的標籤。該《指引》中建議媒體遵從五大原則，力求準確、減少傷害、保護私隱、慎用語言及影像及幫助及支持。

精神健康諮詢委員會委員、平機會行政總監（營運）朱崇文表示，從平機會過往的研究顯示，無論在職場或公眾層面，有精神健康需要和復元人士受到歧視的情況偶有發生。另一方面，市民對精神健康議題的認知亦有待改善。最近有復康機構公布研究結果，發現市民對嚴重精神病的認知不足，只有不足9%的受訪者指清楚倘若自己或親友不幸患上嚴重精神病時該如何求助及處理。事實上，不少人錯誤理解精神病患，誤以為是不治之症，又或將精神病患與暴力傾向扣上關係。

朱崇文還表示，希望媒體在報道有關議題時能參考《指引》，盡量避免猜測、假設，或籠統，力求報道準確、真實、客觀和全面。此外，還應該避免使用負面言語，以及避免使用象徵暴力或令人易有不安聯想或展現沮喪絕望情境的圖像或影像。