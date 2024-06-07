保安道圖書館惡婦爆粗搣臉掌摑女童　據悉一女子涉虐兒被捕

今日(7日)社交網流傳一段懷疑虐兒影片，片長約3分25秒，貼文指地點為長沙灣保安道公共圖書館。影片甫開始，顯示一名女子、一名女童及一名男童，圍坐於圖書館一張矮枱溫書，片首即見女子怒斥女童溫書速度慢，「已經3點鐘，10個字都未溫完，出去啦！出去打妳呀我同妳講！我忍唔到㗎喇！」其後女子突然伸手搣向女童臉部，並再罵她「完全唔識！你上咗堂呀？咩問題呀？咁都數唔到？」

惟女子怒氣未消，爆粗怒罵女童一番後，竟然出手掌摑女童右臉，女童捱打後立即擰頭。未幾，該女子一手扯起女童將其推走。同時，影片角度亦轉至相信是大廈後樓梯，該女子大力手打女童，片段至此結束。女童由始至終均沒有有駁嘴，僅默默不斷擦眼飲泣及抹面。據悉，執法人員經初步調查後拘捕該名女子，她是該名女童的母親。

有關影片旋即引起網民熱議，有人竟然贊成體罰女童，並指「我老豆細個都係咁上下，打得仲勁，我唔知啱定唔啱，有段時間真係好憎好怕佢。不過大個之後我真係好感謝佢，令到我可以面對現實社會嘅大風大浪」、「我哋以前D阿媽咪又係咁」；不過，此番言論即被其他網民反駁，「上一代打慣咗唔代表件事係啱」、「其實係，我哋細個嗰時都係咁，不過上一代嘅錯誤，唔等於呢一代可以延續落去，因為人要進步。嗰時我媽打女係好X錯，呢條片個女人，未進化，可悲」。

另有網民則怒罵該名女子，「真係痴線，未管理好自己情緒學咩人生仔，仲要圖書館(完全無視其他人)打一輪，再捉去後樓梯狠狠地打，好心啲家長有問題，自己搵精神科醫生搞搞佢先啦，自己未搞好又會影響小朋友情緒，香港近來咁多學生自殺，父母都有責任」。