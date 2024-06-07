正生書院下月7日停運　校內教師已陸續離職　學生安排尚不清楚

正生書院今日（7日）宣布將在7月7日停運，基督教正生會早前捲入捐款詐騙案，其數名高層被捕或被通緝，令到正生會缺乏資金運營。正生會表示，在過去一段時間面臨重大挑戰，缺乏資金運作，遂董事會決定下月7日起暫停學校運作。此外，對於學生的安排，正生書院指需要等政府部門的行動。

正生會董事會行政總裁李國基表示，因過去的事件，未能重新開通賬戶，限制了資金，無法繼續支付每一位員工薪金，因此董事會決定自7月7日起暫停學校運作，會方也會盡快結清遣散費及所有薪金。

校監崔康常表示，消息屬實，書院的賬戶目前還剩下約10萬港元，但此款項僅能用來支付水電煤和學生伙食等急需，不能估計餘額可供學校支撐多久。崔還表示，學校目前尚有8位員工和10位學生，有不少教師已經陸續辭職，剩下的教師亦不足以維持學校的正常教學，有些科目已經沒有老師。對於剩下的學生將如何安排，崔指，需要等禁毒處和教育局等政府部門安排。

正生書院早前被揭捲入懷疑捐款詐騙案，執法部門於今年1月宣布通緝林希聖、陳兆焯和陳友志等3名身處海外的董事。案發之後，正生書院財政、運作亦備受關注，不過，該校校監崔康常今日表示，正生書院將於下月7日停運，據指該校仍有8位教師及10位學生，教師近期已陸續辭職。翻查資料，政府於今年3月主動從禁毒基金撥出逾100萬港元的應急援助金，維持正生書院正常運作。