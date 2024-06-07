搗地盤賊黨拘2男　連爆竊共犯12案　偷逾65萬元財物

物品放置在公共空間，賊人有機可乘。(余宏基攝)

隨着秀茂坪區內的地盤陸續落成，執法部門留意到地盤盜竊案件有所上升，經情報分析及調查後，人員鎖定一個活躍於九龍區的犯罪集團，並於昨日(6日)在深水埗區拘捕2名本地男子(28歲及48歲)，他們懷疑在秀茂坪區、將軍澳區、旺角區及黃大仙區干犯9宗地盤盜竊案及3宗爆竊案，贓物總值超過65萬港元。

根據調查，該集團會在地盤收工或繁忙時間潛入地盤，或者闖入保安比較薄弱的地點，偷取工程工具及職員個人物品，再將之轉售圖利。

調查人員表示，該9宗地盤盜竊案當中，失物多數被放置在無上鎖的公共空間，使賊人有機可乘；即使有使用密碼鎖的地方，密碼亦是由所有工人共享，令防盜效果形同虛設。另外，針對該3宗爆竊案，賊人主要鎖定裝修中的商舖及保安程度較底的地舖，趁午飯或繁忙時間直接闖入店內，偷取工具或個人物品。被捕人士現正被扣留調查，調查行動仍然持續，不排除有更多人被捕。

執法部門呼籲地盤或建築公司加強地盤的保安設施，例如安裝防盜系統、高質素的閉路電視及鎖好存放於地盤的物品等。「盜竊」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年。市民切勿以身試法。