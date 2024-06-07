政府未收到正生書院停運通知　譴責被通緝前董事和正生會罔顧師生利益

特區政府得悉基督教正生會（正生會）曾向正生書院老師宣稱將會於今年7月7日暫停運作，惟至今相關部門仍未有收到正生書院的正式通知。如正生書院停運，責任全在被通緝並逃離香港的正生會前董事包括林希聖和陳兆焯，以及與他們關係密切的正生會。

政府強烈譴責林希聖、陳兆焯和正生會惡意炮製此次所謂停運事件。他們砌詞狡辯、罔顧事實，而將不願意解決營運資金的問題諉過於人的不負責任行徑，實在令人不齒。

正生會至今仍未能解決自身問題並肩負對員工發放薪酬的責任。事實上，禁毒基金在今年3月已破例撥出一筆超過180萬元的應急援助金以解學校燃眉之急，幫助即將要應付公開考試的同學完成學業，以免因個別被通緝人士的行為而影響學校運作。可惜他們仍然執迷不悟，多次以不同借口阻礙調撥銀行帳戶內的資金予正生書院維持運作。正生會及正生書院都是私人機構，加上部分書院學生已畢業，由禁毒基金長期為他們的惡意行為「埋單結帳」並不合乎公眾利益，亦會助長在逃人士繼續其不負責任的行徑。

特區政府一直將正生書院師生福祉置於首位。禁毒處聯同教育局和社會福利署月前已聯絡所有正生書院學生的家長和監護人並一直保持聯繫，了解學生的需要，並為他們的未來提供合適方案（包括輔導、升學選項和其他適合個別學生的安排等）。禁毒處將繼續統籌相關部門，為學生提供最適切的協助及安排。政府十分重視戒毒治療和康復服務，服務並不會受正生書院停運影響。

特區政府再次譴責林希聖、陳兆焯和正生會的醜惡及自私行為，將正生書院師生福祉置之不顧，呼籲他們及早回頭是岸，盡快解決相關問題。