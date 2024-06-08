本報揭皇后山邨泊滿名車　房署稱重點調查

本報早前報道，多條入伙僅數年的新公屋屋邨，其月租停車場內泊滿名貴房車，甚或部分車輛掛上市值逾百萬元的中港車牌，引起社會廣泛關注新公屋住戶是否存在瞞報資產事宜。房屋署署長羅淑佩昨日再次主動提出相關問題，更點名指將會調查皇后山邨的相關住戶，並且檢視是否有個案涉及虛報。

羅淑佩昨日再次提到，除要求住戶申報外，亦關注公屋戶擁有名貴汽車以及中港牌的問題。經署方巡查及收到舉報後，已掌握有問題個案資料，部分已納入本次需申報的富戶範圍。她亦特別提及，本報早前報道新公屋停車場泊滿名車問題，當中包括粉嶺皇后山邨在內，落成只有數年的新公屋月租停車場內，泊有保時捷、奧迪跑車等名車，部分車輛甚至掛上中港牌，懷疑有人瞞報資產。她指，皇后山邨入伙不到兩年，但有住戶被指擁有名車或中港牌，將會對有關住戶進行調查，並檢視是否有個案涉及虛報。

現時申請公屋的市民，資產受嚴格限制，如3人家庭的資產上限為50.5萬元，若住戶在輪候期間擁有一輛歐洲名車，計及其他資產，或有機會超出資產上限要求。而本報記者昨日重返皇后山邨的月租停車場巡視，發現停車場內停泊不少名車，包括簇新的豐田豪華七人車及平治房車等，部分車輛的車牌顯示為近年才購入。