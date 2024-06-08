東方日報A1：3萬公屋戶　隨時被收樓

政府去年起嚴厲打擊濫用公屋，並分兩次要求獲邀的公屋戶申報資產，不過，新一輪計劃上月31日截止申報後，房屋署收到22.2萬公屋戶申報表，仍有約3萬公屋居民沒交回申報表。房屋署署長羅淑佩表示，遲交申報表的公屋戶「已落入我們的雷達中」，房署下星期會再發函，促欠交申報者於限期內交回，並需附上遲交申報的書面解釋。若公屋戶仍不提交，便會考慮終止租約及收回公屋單位。議員關注有公屋居民或刻意迴避交表，不排除有人企圖「博一博」，促署方跟進及懲處時做好區分工作。房委會資助房屋小組主席黃碧如則指，現時對濫用公屋行為的懲處力度不足，建議房委會增加禁止有關人士5年內申請公屋及此後輪候期須延長等禁令。

房屋署於4月2日向居住滿10年的公屋租戶派發「富戶政策」入息及資產申報表及「居住情況申報表」，相關居民有25萬戶。申報期至5月31日結束，當局在限期臨近前回收大量申報表，截至本月5日，共收到22.2萬申報表。而自第二輪申報工作展開後，同時有1,200戶向房屋署交回單位，比首輪只有330戶升近3倍。

被問到尚有3萬公屋戶沒提交申報表，羅淑佩表示，該署會從多方面跟進，下星期發函要求欠交申報的人提交表格及解釋，若仍不提交，房署會考慮終止租約以及收回公屋單位。同時，房署亦會展開徹查：「開始可能上門探望，可能致電你，電郵、WhatsApp、短訊給你，或會留意你的出入情況。」若公屋戶仍然無反應，房署便要了解租戶是否「出了境，從沒有回來」，以確定租戶是真的拒絕或忽略申報，或根本沒有居住需要。

羅強調：「公屋單位不是你（租戶）的資產，是我們社會很矜貴的公共資源。」她說，興建公屋要數年時間，但收回單位幾個月後就可以重新分配予其他人，因此，雖然打擊濫用要做很多工作，相當辛苦，但房署會繼續推行。

房屋署回覆本報查詢時又稱，已開始透過與土地註冊處建立的資料比較及核對機制，分批為納入2024年4月「富戶政策」申報周期的約25萬家庭進行資料比較及核對。該署會按序審核租戶填交的申報表，詳細覆核每宗住戶擁有物業/土地的資料並作出跟進，包括採取租約管制行動及跟進檢控事宜等。

議員梁文廣指申報過程繁複，要向僱主、銀行、保險等多方面辦理文件，不排除有部分居民遇阻，或有「迫不得已」。但部分人卻是惡意不交表，企圖「博一博」，望能隱瞞資產。談到濫用公屋的懲處，他認為現時懲罰已經足夠，因為不報、虛報者會被收回公屋，已是最大懲罰。

房委會昨日舉行周年特別公開會議，黃碧如談到現時對濫用公屋的懲罰不足，違規租戶只需交還公屋，甚至隱瞞資產的人亦只是判罰款等，建議當局增加懲處，如有關人士在5年內不得再申請公屋，未來再輪候公屋亦要延長期限，甚至在檢控之外，加入較為嚴重的交替刑事控罪。

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