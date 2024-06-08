港大校政風波未平　當局聯絡各方溝通協調　料很快有決定

香港大學校政風波愈演愈烈，多名港大校友及前校委會成員向港府發出聯署信，對近日大學校委會在未經與校長協商的情況下，迅速通過委任多位暫任副校長人選，激發校內矛盾、影響大學正常運作，對校委會主席王沛詩的管理能力失去信心，希望港府早日平息風波。

教育局局長蔡若蓮今日(8日)表示，當局正與各方聯絡及了解事件，希望加強溝通及協調，相信很快會有決定。蔡若蓮認為，機構中有不同意見十分正常，認為只要開心見誠，回歸教學初心，就能克服困難。

她指，社會對大學有很高期望，希望大學能向更高質量發展。香港5間大學在QS世界大學排名列100強，名次有進步，反映大學在學術研究、國際學術聲譽及國際化表現出色。下學年起，八大非本地生學士學額上限，將由2成增加至4成，政府已加快學校宿舍供應，並研究增加教學空間。她相信大學會循序漸進增加招收非本地學生，不會一次過將名額用盡。

扣減小一叩門方面，蔡指可以減少音樂椅效應，對紓緩學校因人口下降的收生困難有幫助。現時已有超過九成小學實施小班教學，強調小班教學並非解決人口下降、收生不足問題，而是一種教學策略。至於減少叩門位會否恒常化，仍要視乎學生的能力、學校有否學額等實際情況。