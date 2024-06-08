《公務員守則》保留政治中立　楊何蓓茵：公務員有義務支持政策

公務員事務局向全體公務員發出通告，頒布更新版《公務員守則》，公務員團隊須共同恪守12項基本信念，包括維護憲制秩序及國家安全；以民為本；盡忠職守等。該局指更新版《守則》已即時生效，所有公務員和其他政府僱員，包括受聘於非公務員合約僱員計劃、退休後服務合約計劃及其他非公務員聘用條款的僱員均須予以遵守。

公務員事務局局長楊何蓓茵今早在電台節目表示，是次內容並非新要求，而是因應《維護國家安全條例》生效作出調整，系統及清晰地列出對公務員的要求。她重申，公務員要了解國家安全觀，當局將針對中高層公務員舉辦講座，並在基層公務員入職培訓時，加入相關內容，國家安全是工作一部分，並「要放在很高位置」。

保留公務員政治中立字眼方面，楊何蓓茵表示，部分人誤解，認為是指「不支持」、「不支持反政府」。她強調公務員有義務支持政府政策，鼓勵公務員在政策醞釀階段提出意見，但政策推出後，就不應公開批評。公務員發表意見時，亦要小心被視為官方立場，應有在公眾面前維護政府的一致性。

公務員加薪方面，高、中、低層公務員劃一加薪3%，加幅低於薪酬趨勢調查淨指標，楊何蓓茵指，生活費用和私營市場薪酬確實都有增加，明白公務員工會有意見。惟當局考慮到政府財政狀況，必須審慎理財。過往18年，政府實施「低跟中」做法，基層公務員跟隨中層加幅，累計額外加幅達到15%，認為公務員薪酬相對私營市場同等工種，仍然有可比性。至於有否調整空間，最終決定權仍在行會。