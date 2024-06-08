參與理大「圍魏救趙」行動　8人暴動罪成　還押待6.22判刑

2019年11月反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，在理大附近地區製造衝突，最終有213人被捕。當中9人被控暴動罪，其中5人認罪，3人受審後被定罪，1人罪脫。法官今（8日）在西九龍法院（暫代區院）聽取8名罪成被告的求情，並押後至6月22日判刑，8人續還押。

8名被告罪成當中，陳力圖（25歲）、鄭子峰（27歲）及何頌賢（24歲）是經審訊後被定罪，其餘5人則選擇認罪，他們是區啟泰（29歲）、陳俊宇（26歲）、陳建希（22歲）、陳國庭（22歲）及何家堯（29歲）。8人同被控於2019年11月18 日，在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。本案本來尚有被告鍾子杰（32歲），他受審後獲判無罪。

控方案情指，當日示威者與執法人員對峙，期間示威者曾投擲至少251枚汽油彈，4名執法人員在執行職務期間受傷。執法人員其後展開圍捕行動，並在窩打老道至咸美頓街，以及兩邊碧街設下封鎖區，截獲213人，包括涉案8名被告。控方今日指，是次涉及的事件，有213被捕，因人數眾多，故分拆成多案審訊。控方呈上多宗理大事件的同級法院判例，讓法庭參考。不過大部分辯方大狀均反對，並引述上訴庭指，同級法院案件非案例，沒參考或指導作用。求情時亦談及，區啟泰在消防處救護員，事發時他休班，想義務幫受傷的人。各辯方大狀均希望法庭寬大處理，採納較低量刑起點。

案件編號：DCCC 442/2021