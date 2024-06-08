調查指家長對子女了解不足　離婚輔導助解決家庭衝突

香港離婚的數目不斷上升，不少孩子承受著父母離異的打擊及重組家庭的挑戰。為解決離婚時產生的問題，以及對子女的影響，不少人會選擇尋求輔導服務。明光社就聯同本地大學研究中心，對機構提供的離婚及再婚輔導服務成效作評估研究。結果顯示，受訪離異家長認為有關離婚輔導服務在不同方面有一定幫助。另外，研究結果亦指出，家長對子女的評價與子女對自己的評價有相當大的差異，反映有家長不甚了解自己子女。

根據研究指，受訪男性家長認為輔導服務能提供有效支援，並協助他們爭取更有利的離婚條件，以及子女的撫養權。受訪女性家長則認為，輔導服務有效幫助他們解決家庭衝突，並改善離婚過渡的狀況。研究亦有問及明光社的「家長學堂」輔導服務，主要教導參加者如何面對離婚的影響；男性家長就認為家長學堂能降低離婚對子女的生活影響，以及改善他們情緒調節等方面，不過女性家長則認為作用不大。

離婚家庭的子女方面，研究指子女均認為輔導服務能幫助他們面對父母離異的困難。不過研究亦顯示，家長對子女的評估與子女的自我評估存在巨大落差；反映受訪家長和子女之間的溝通不足，導致家長未能完全了解子女的內心和感受。

另外，明光社就針對離婚再婚家庭的獨特需要，整合有關家長所需資訊，製成「不一樣的家庭」手冊，並於今日(8日)發布。手冊內容包括免費輔導服務資訊、離婚再婚家庭情緒支援熱線等等，供離婚及再婚家長、社工使用。