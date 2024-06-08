港鐵首部電巴投入服務　主要服務新界居民　料26年底再增30部

為推動低碳出行，港鐵表示，首輛電動巴士今日(8日)正式投入服務，行走L54號路線來往和田邨、港鐵兆康站及屯門市中心。首班車12時正由兆康站開出，今早有大批巴士迷等候首航，有巴士迷帶同自製橫額到場為首航打氣。港鐵透露，將進一步擴充電動巴士車隊，計劃於2026年底前，再引入至少30輛電動巴士，以逐步替換傳統的柴油巴士。

港鐵電動巴士由英國亞歷山大丹尼士製造，車身以白色及綠色為主色，載客量115人。港鐵營運主管(屯馬線、輕鐵及巴士）陳志雄表示，新電車的車隊編號是Z01，Z代表Zero Emission零排放，會率先行駛K54號路線，來往和田村、港鐵兆康站及屯門市中心。他介紹，電動巴士較傳統柴油巴士減少逾60%的碳排放，行車時亦較為寧靜，加上因電巴的電池設計，車身內籠經過調整擴闊，特別是上層座椅與座椅之間的腳位亦有擴闊，車頂感覺較高空間感大。

他續指，新電巴配備能源再生制動系統，可在煞車時回收部分電能，供車內設備之用，進一步提升電池效能；車上採用LED照明，車頂亦裝了太陽能板供通風設備使用。另外，由於巴士採用電動摩打驅動，可減省停車等候期間需要持續運行柴油引擎的能源消耗，十分適合屬接駁性質、上落客頻繁的港鐵巴士線。電動巴士充電時間約3小時，可行走至少220公里，足夠港鐵巴士每天的運行需要。巴士車頭上亦增加了樹擋，確保行車更加安全。

陳志雄表示，港鐵提供的接駁巴士，主要服務新界西北區的居民，每日平均接載超過16萬乘客。為進一步減少巴士的碳排放，港鐵早前接受環境及衞生局資助，採購公司首部電動雙層巴士，並在屯門車廠設置充電裝置。他透露，公司計劃全車隊改用新能源巴士，計劃於2026年底前，再引入至少30輛電動巴士，以逐步替換傳統的柴油巴士。同時，港鐵亦會增加更多充電設備，在屯門車廠及天水圍站附近，增設分別6個及8個充電樁。