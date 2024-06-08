旅發局端午活動揭幕　星光大道設美食街　主題造型公仔供打卡

為迎接即將來到的端午節，政府舉辦連串端午節慶活動，今日（8日）率先於尖東開鑼。旅遊發展局公布，即日起尖沙咀星光大道會設有「嚐味當夏美食街」，帶來多款夏日冰爽滋味餐飲，迎接端午佳節。同場亦有「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill 」活動，會有LINE FRIENDS打卡熱點及期間限定店登場。

由即日至本月16日，尖沙咀星光大道「嚐味當夏美食街」會設有多個攤檔供應本地特色小食、消暑飲品和甜品；包括應節瑤柱蛋黃咸肉糉、以端午節糉子為靈感的咸蛋奶酥及豆沙煉奶冬甩、特配全新口味檸檬茶等，供市民、旅客於炎夏一邊享受特色小食及飲品，一邊觀賞國際龍舟邀請賽。攤檔開放時間為中午12時至晚上9時。

另外，「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill」即日起至7月1日登陸星光大道，活動中將會有一眾LINE FRIENDS角色以夏日旅遊及龍舟選手造型登場，供市民旅客以維港為背景一同打卡。同場設有相關期間限定店，發售多款香港限定紀念品，包括T恤及毛公仔鑰匙扣，以及今年新推出的環保餐具套裝、手機殼、隨身袋等。部分龍舟主題商品為會場獨家限定，如沙灘毛巾及徽章等。

由旅發局及中國香港龍舟總會合辦的「香港國際龍舟邀請賽」將於本月15及16日舉行，一連兩天於尖東海旁上演連串浪花飛濺的精彩賽事。為配合節日及比賽，旅發局將分別於6月10日(端午節假期)及15日(龍舟賽首天)，在對岸灣仔舉行無人機及海上煙火表演。另外，無人機演出前下午6時至8時將於灣仔海濱免費派發雪糕。每人限取一杯，數量有限，送完即止。