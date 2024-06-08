機場破體內藏毒案拘巴西抵港外籍男女　檢值200萬可卡因

海關破獲近年最大宗體內藏毒案！今年6月6日，機場海關人員，替兩名由巴西聖保羅經杜拜抵港的男女旅客進行清關。關員在他們的隨身行李內，分別發現潤滑劑及醫用活性碳，因此懷疑兩人體腔內藏有毒品，遂把他們帶至醫院檢查。

在醫院等候檢查期間，上述男子在洗手間內排出懷疑2.2公斤可卡因，市值約200萬港元，關員同時懷疑上述女子與案件有關，隨即拘捕兩人作進一步調查。海關毒品調查科接手跟進，被捕男子34歲，報稱建築工人；被捕女子38歲，報稱幼稚園教師。初步相信有人收取近5000港元報酬犯案。

初步調查顯示，被捕女子雖然沒有體內藏毒，但她與被捕男子互相認識，兩人在整個旅程一直同行，相信女疑犯在整個販毒過程中擔任護送角色，並企圖以情侶同行的方式掩人耳目。經醫生檢查後，相信被捕男子體內仍有毒品未被完全排出，相信毒品會比目前為多，他目前仍在醫院接受醫學觀察。該兩名男女已被落案控以一項「販運危險藥物」罪，案件會於下周一(10日)在屯門裁判法院提堂。

隨着航班復常，航空旅客人數逐步增加，海關留意到販毒分子利用航空旅客偷運毒品的情況增加，這宗案件是本年度第8宗航空旅客體內藏毒案，較去年同期增加3宗，涉案被捕人數去年同期的由6人增加至10人，檢獲的毒品數量，由去年同期約6.8公斤，增加至約10.3公斤，上升了接近4成。