一連3日「非遺六月」今開幕　設工作坊及展覽突顯文化魅力

今日（8日）是為「國家文化及自然遺產日」，今年的國家文化及自然遺產日由多部門聯合主辦發起了「非遺六月」盛事，將從今日起至10日一連三日於饒宗頤文化館舉辦一系列文化活動，包括講座、學術交流會、興趣工作坊和公開展覽。文化體育及旅遊局表示，此次是香港首次舉辦「非遺六月」，正好呼應「國家文化和自然遺產日」。大會籌委會也表示，在饒宗頤文化館開館十周年的日子舉辦「非遺六月」開幕典禮別具意義。

此次「非遺六月」盛事現場將有10場非物質文化遺產工作坊和展覽，晚上更有超過100名青年參加的「非會議」，還有來自大灣區的學者、專家和傳承人的主題學術峰會。現場設有約70個文藝手作攤位，包括小食、塔羅和自家飾品等。另還有皮影戲、小型的龍頭骨架和點心竹籠藝術為主題的工作坊。市民和旅客可在端午節期間享受文化旅遊體驗。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府正積極提高社會對非遺的認識，康文署就曾在荃灣三棟屋首度舉辦了非遺專題活動，讓市民加深了解香港和內地的非遺文化。大會籌委會主席劉智鵬稱，此次大會將安排近30個項目展示，更邀請了港島薄扶林村的火龍到場。劉智鵬還表示，希望明年能有更多的團體能參與合辦「非遺六月」各項活動。