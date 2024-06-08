創科展一連兩日會展舉辦　互動遊戲及工作坊吸親子客

由香港創新基金主辦的第三屆香港創科展，今、明兩日（8日及9日）假香港會議展覽中心舉行，展示由120隊本地及國際中小學隊伍帶來的智慧解決方案和創意科技作品，亦有本地年輕科研團隊及專家應邀分享其創科成果。首日創科展吸引不少家長帶同子女到場，透過互動專區的遊戲及工作坊探索科技樂趣，有望從小培養創科精神，推動普及創科文化。

創科展今年設有6個「互動專區」，透過遊戲和工作坊，讓一家大小探索科技樂趣，包括深受小朋友歡迎的「實驗室系列」工作坊，例如「維他命-C 魔法」探索維他命C對鮮切水果的化學作用，認識食品科學的奇妙；「動色沙丘 Sand-sitivity」製作感溫動力沙，結合不同物料，改變沙的形態及色彩，刺激感官觸覺；以及「繪夢星際」虛擬畫作體驗等，利用科技將實體繪畫轉化爲虛擬的想象世界。

第三屆創科展頒獎典禮將於明日舉辦，屆時可見證各組別得獎隊伍的誕生。公眾亦可即場投選「最受歡迎大獎」，為勇於踏上創科之路的年青發明家送上支持及鼓勵。活動現正接受網上預約登記，免費入場。