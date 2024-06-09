政府強烈譴責正生會企圖混淆視聽　強調無部門拖欠正生會款項

政府對基督教正生會昨日(8日)就轄下正生書院暫停運作發聲明企圖混淆視聽，其本身不但未有做好管理工作，更於製造問題後將責任諉過於政府部門予以強烈譴責。政府強調並無政府部門拖欠正生會任何款項。

政府指只要正生會兩名在逃前董事林希聖和陳兆焯合作，辦好手續更改銀行帳戶簽名等，便可有助解決問題，執法部門以學生福祉為先，願意全力配合，樂見學校能獲得資金營運。但正生會從4月至今，一直刻意不處理有關事宜，反而顛倒是非，將責任推卸給政府，其企圖操弄輿論的行為令人不齒。此外，正生會至今亦未能解決自身問題並肩負對員工發放薪酬的責任。對前董事林希聖和陳兆焯2人捲款而逃，不願調撥資金回香港的正生書院，行為卑劣，政府予以強烈譴責。正生書院此次停運，他們責無旁貸。政府呼籲潛逃者應該早日回港自首，接受調查，並將他們早前挪取的鉅款再次投入正生書院。

正生會的內部管理問題，令其資金未能供給正生書院維持正常營運。有鑑於此，如特區政府繼續透過禁毒基金撥款予正生會，支持正生書院營運，將會是極不負責任的行為，亦不合乎公眾利益。

至於正生書院學生的具體情況，教育局今日收到正生會有關暫停正生書院營運的通知。現時有12名學生於正生會位於霞澗的藥物倚賴者治療康復中心居住，並在相鄰的私立學校（即正生書院）就讀，當中只有3名學生曾有吸毒。

12名學生當中，有5名學生是按法庭命令入住正生會轄下戒毒中心，社會福利署會按法例安排他們轉到其他院舍或作其他監護安排。其他沒有法庭命令的學生，政府會按他們或其家屬或監護人的意願，安排他們轉到其他中學或院舍。部分學生已獲安排合適的學校入讀。