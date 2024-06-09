東方日報A1：「見工」捱打棄街　IT男命都冇埋

從事資訊科技、以自由身接工作的24歲青年，早前向家人聲稱出門「見工」後便一去不返。至昨日清晨，有兩至3名形迹可疑男子駕乘私家車，駛至北區醫院外停在行人過路處，有兩名男子隨即落車，懷疑把重創昏迷的事主，從車上搬至上址棄於行人路後驅車逃去，事主送院搶救惜最後不治。由於事主「見工」過程成謎，且身有多處可疑傷勢，面部嚴重腫脹，人員正調查這宗離奇命案的來龍去脈，案件暫列「送院時死亡」，暫未有人被捕。

據悉，死者黃弋齊（譯音），沒有案底，從事資訊科技行業，本身為一名自由工作者（Freelance），日常在家工作。事發前，黃男據報曾向父母聲稱有朋友介紹工作，需要外出見工，詎料自此便一去不返。

昨日清晨約5時49分，有市民在上水保健路9號北區醫院對開行人過路處等候橫過馬路，期間目睹對面有一輛深色私家車沿路駛至，並且離奇停在路中心阻礙行人通過。他覺可疑遂定睛查看，未幾目睹兩名男子登乘私家車，並且隨車絕塵而去。而他們剛才逗留的位置，則有一名穿紅色上衣的男子倒臥行人路。

目擊者覺事有蹊蹺，慌忙致電報案求助，救護員接報趕至，發現該名男子昏迷，身體多處受傷，遂即場替其急救並由救護車急送北區醫院搶救，惜經過約一個小時搶救後，事主最後被證實死亡。

據了解，事主被發現時臉部嚴重腫脹，身體有多處新舊瘀傷，且身上沒有電話及身份證明文件，由於情況可疑，大批執法人員其後在發現事主的位置附近拉起封鎖線，除有部分人留守該處及仔細搜證，其餘人員則兵分多路，包括循涉事私家車離開的百和路方向搜尋車蹤，以及在醫院內和附近的祥龍圍村調查。

同時，人員向附近商戶進行問卷調查及翻查現場及附近一帶的閉路電視錄影片段，冀能掌握更多與案件有關的資料及追查涉案人士身份。另外，由於事主身上傷勢異常，不排除他生前曾遭毒打，惟其死因仍有待驗屍後確定。

昨日下午1時許，一名女親友接獲通知抵達北區醫院，其後確認死者的身份。人員經初步調查後，把案件暫列「送院時死亡」，暫未有人被捕，同時正循死者背景、生活圈子及包括財務狀況等了解其生前狀況，以助釐清這宗離奇命案。

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